Sakarya’nın Akyazı ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarptığı 2 yaşındaki Eslem’in ölümüne, 6 yaşındaki ablasının ise ağır yaralanmasına sebep olan 12 yaşındaki çocuğun babası Ş.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Feci kaza, dün Dokurcun Dedeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan A.T. (12) idaresindeki patpat, Eslem Ayaz (2) ve ablası N.A. (6)’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki küçük kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak minik Eslem Ayaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 6 yaşındaki ablası N.A.’nın ise yaşam mücadelesi sürüyor. Hayatını kaybeden Eslem Ayaz, Akyazı Dedeler Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayın ardından patpatı kullanan 12 yaşındaki sürücü A.T.’nin gözaltına alınan babası Ş.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Kazayı gerçekleştiren 12 yaşındaki çocuğun ise sevgi evinde tutulduğu öğrenildi. Çocuk hakkında suçu anlayıp anlamadığına dair rapor alınacak. Raporun ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.