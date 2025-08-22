Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi D-400 Karayolu Musalla kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Y. (22) idaresindeki 33 M 5110 plakalı minibüs ile Duran Demircan (38) yönetimindeki 33 P 6277 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada biri araçta, ikisi motosiklette olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulansla Tarsus Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Demircan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA