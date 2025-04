Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile planlanan protokol kapsamında taşlara adeta sırrını üfleyen, dünyada eşsiz bir deha olan Mimar Sinan’ın Ağırnas’taki evinin müze haline getirileceğini açıkladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve il protokolü ile birlikte Mimar Sinan’ı Anma Töreni etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan’ın doğup büyüdüğü mahalle olan Ağırnas’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan’ın vefatının 437’nci yılı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği iş birliğiyle Melikgazi ilçesi Ağırnas mahallesinde düzenlenen program kapsamında Cumhuriyet Kıraathanesi’nde hemşehrileri ile bir araya geldi.

Burada sıcak çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, Mimar Sinan’ın Ağırnaslı ve Kayserili kimliğini yerel, ulusal ve evrensel ölçekte her platformda tanıtma gayretinde olduklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile planlanan protokolle, Mimar Sinan Evi’nin ihtiyaç duyulan restorasyonun gerçekleştirilerek müze haline getirilmesi için çalışmalar yapıldığını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas, dünyaya hitap eden yaklaşımla evrensel kültürü geleceğe taşıyan bir beldedir. Mimar Sinan’ı anlamak için, onun felsefesini geleceğe taşımak lazım. Kültepe, Koramaz ve Ağırnas’ın bütünleşik olarak her yapısının, her taşının, her sokağın anlamlandırılması lazım, bunun için hepimizin çalışmalar yapması lazım. Herkesin Mimar Sinan’ın yaşadığı Ağırnas’ı görmeye gelmesi lazım.”

Kültür ve Turizm Bakanı ile Ankara’da görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kaniş Karum’da 70-80 yıldır kazı çalışmaları yapıldığını, o bölgeyi insanlığın hizmetine sunup, taçlandırmaları gerektiğini ifade ederek, ticaretin yasalarının yazıldığı, ekonominin olmazsa olmazı olan Kültepe’yi anlamlandırmaları için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Koramaz Vadisi’nin kalıcı listeye girebilmesi için çalışmaları ilgili kişi ve kuruluşlarla sürdürdüklerini kaydederek, bu bölgeyi de yöre insanlarının sahiplenmesi gerektiğini belirtti.

Mimar Sinan’ın sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Mimar Sinan bizim için çok önemli, çok anlamlı, çocuklarımıza okullarımızda dillerden düşürmememiz lazım. Mimar Sinan’ı geleceğe taşıyan bizler olmalıyız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir telefon görüşmesi de yaparken, Başkan Şahin, “Kayseri niye Kayseri oldu, acayip ön görüsü sayesinde, millet yapay zekâya daha başlamadan yapay zekâ ödülü alıyordu. Sizi tebrik ediyoruz, Kayseri’nin yanındayız” dedi.

Kıraathane sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve şehir protokolü, yaptığı eşsiz eserlerle mimarlık tarihine damga vuran Mimar Sinan'ın doğduğu evi ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun’dan burası hakkında bilgiler aldı.