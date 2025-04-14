Başta Erzincan olmak üzere Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde çiftçilerin ihtiyaç duyduğu milyonlarca sebze fidesi Erzincan seralarında büyüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin sebze ve meyve deposu olarak anılan Erzincan’da milyonlarca sebze fidesi seralarda büyümeye başladı. Erzincan hem kendinin hem de bölgenin sebze fidesi ihtiyacını karşılamaya aday.

Erzincan ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz illerinde bulunan iller 10 Mayıs tarihi ile sebze fidesi dikimlerine başlayacak. Bölgede sebze fidelerinin dikilmesine az bir süre kala Erzincan’da bulunan seralarda hareketlilik başladı. Sebze üretimi gerçekleştirecek çiftçiler şimdiden seralara sipariş vermeye başladı.

Zirai don hasar tespit çalışmaları için sahadaki çalışmalara katılan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, beraberinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin ile birlikte Erzincan’da sebze fidesi üretimi gerçekleştiren Refik Beşiktaş’ın seralarında incelemelerde bulundu.

Erzincan’da seracılık sektöründe faaliyet gösteren ve sebze fidesi üretimi gerçekleştiren Refik Beşiktaş, 18,5 dekarlık alanda fide üretimi gerçekleştiriyor. Erzincan’da gerçekleştirdikleri fide üretimi ile ilgili çalışmaları İl Müdürü Alper Koçaker’e anlatan Refik Beşiktaş, bu sezon 2 milyon 600 bin biber, 800 bin domates ve 800 bin hıyar fidesi yetiştirerek hem Erzincan hem de bölge çiftçisinin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.

Ürettikleri fideleri başta Erzincan olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan birçok kente sevk ettiklerini ifade eden Refik Beşiktaş, Erzincan seralarının bu konuda her türlü bilgi ve donanıma sahip olduklarını kaydederek, önümüzdeki süreçte üretimi daha da artıracaklarını söyledi. Beşiktaş fide sezonunun ardından seralarda hıyar üretimine başlayacaklarını söyledi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, bölgede seracılığın merkezi olmaya emin adımlarla ilerleyen Erzincan’ın seracılık sektöründe sahip olduğu potansiyelin büyük önem taşıdığını vurguladı. Koçaker, "Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu’nun talimatlarıyla, Valiliğimiz koordinesinde seracılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla çok önemli adımlar atılıyor. Erzincan’da tüm kurum ve kuruluşlar iş birliği içerisinde sektörü geliştirmek amacıyla çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda sektör büyüyerek devam edecek. Burada önemli olan nokta yıllarca dışarıdan sebze fidesi tedarik eden Erzincan’ın kendi fidesini üretebilir duruma gelmiş olmasıdır. Artık seralarımızda her türlü sebze fidesini yetiştirebiliyoruz. Sadece Erzincan’a değil bölgedeki diğer kentlere de gönderiyoruz. Ekiplerimiz bölgede yaşanan zirai don olayı dolayısıyla tüm seralarda araştırmalarını sürdürüyor. Seracılarımızı sürekli uyarıyoruz. İnşallah bu süreci seralarımızda kazasız belasız atlatacağız. Ben anlayışları ve özverili gayretleri nedeniyle hem seracılarımıza hem de tarım teşkilatımıza teşekkür ederim" diye konuştu.