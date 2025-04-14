Samsun’un Çarşamba ilçesinde Çarşamba Devlet Hastanesi tarafından hayata geçirilen "Hasta Okulu Projesi" kapsamında eğitimler başladı. Vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veren proje, bölgede bir ilk olma özelliği taşıyor.

Hasta Okulu’nun ilk dersini Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Fatma Selen Ala Çıtlak verirken, eğitime Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Aykut Özturan da katıldı. Proje hakkında bilgi veren Dr. Özturan, "Toplumda kronik hastalık tanısı alan bireylerin sayısı giderek artmakta. Bu hastalıklar kesin çözüme kavuşmasa da, yaşam tarzı değişiklikleri ve uygun tedavilerle kontrol altında tutulabiliyor. Hasta Okulu ile hastalarımıza ve yakınlarına, yaşadıkları sağlık sorunlarında bilgi desteği sağlamayı, farkındalık kazandırarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

İlk dersin konusunun KOAH hastalığı olduğunu belirten Özturan, "KOAH hastalarının tedaviye uyumu, atak sıklığı ve cihaz kullanımı konularında bilinçlenmeleri büyük önem taşıyor. Bu eğitimler sayesinde hastalarımız daha bilinçli hareket edebilecek. Projenin devam edeceğini ve tüm vatandaşların katılımına açık olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Uzm. Dr. Fatma Selen Ala Çıtlak ise eğitimde KOAH hastalığında atakların azaltılması için dikkat edilmesi gerekenler ile ilaç ve cihaz kullanımına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Derse katılan hastalar, uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti.