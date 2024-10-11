Ahiler Kalkınma Ajansı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğinde öğrencilerin siber güvenlik alanında eğitim alarak kendilerini bu alanda geliştirmeleri amacıyla eğitim verilecek.

Siber Vatan 2025 Programı çerçevesinde hem çevrimiçi hem de yüz yüze olarak gerçekleştirilecek eğitimlerin ilk aşamasında çevrimiçi görevler Hackviser platformu üzerinden yapılacak. ’Geleceğin siber güvenliğinde fark oluşturmak istiyorsan, Siber Vatan Programı’nı kaçırma’ sloganı ile duyurulan programa dahil olmak isteyenler 25.10.2024 tarihine kadar kayıt yaptırabilecek.

Yapılan açıklamada; "Başvuruların ardından kayıtlı e-posta adresinizle bir Hackviser hesabı oluşturulacak. Öğrencilerden, bu hesap üzerinden verilen görevleri belirlenen süre içinde tamamlamaları beklenmektedir. Görevler tamamlandıktan sonra, yapılacak seçme sınavında başarılı olan öğrenciler, başvurdukları şehirdeki üniversitede yüz yüze eğitim aşamasına geçmeye hak kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.