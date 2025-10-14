Erzurum’da geçtiğimiz yıl meydana gelen çığ sonucu milli sporcu Emre Yazgan’ın ölümüyle ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında kusurlu oldukları tespit edilen kulüp yetkili yöneticisi şüpheli G.Ş ile sporculardan sorumlu antrenör B.M isimli şahıslar hakkında "Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme" suçundan kamu davası açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 21 Aralık 2024 tarihinde saat 10.45 sıralarında Erzurum ili Palandöken Dağı Sultan Seki mevkiinde çığ düşmesi olayı meydana geldiği ve yaşanan çığ felaketi sonucunda yüksek irtifa kampı için Erzurum’a gelen ve olay anında antrenman yapmak için bölgede bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Judo Kulübü mensubu 16 kişilik gruptan 4 kişi yaralandığı belirtilerek, "Emre Yazgan isimli sporcu çığ altında kalarak vefat ettiğinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında detaylı bir şekilde olay yeri inceleme çalışmaları yapılmış ve yine alanında uzman bilirkişilerden olaya ilişkin bilirkişi raporu alınmıştır. Müteveffa hakkında alınan otopsi raporunda ise ölümün çığ altında kalmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, maddi gerçeği ortaya çıkarılabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü ifade edilerek şöyle denildi; "Soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilip incelenmiş ve soruşturma sonucunda yaralanan olay mağdurlarının beyanları, tanık anlatımları, olay yeri tespitleri ve bilirkişi raporu doğrultusunda müteveffanın ölümünde taksir düzeyinde kusurlu oldukları tespit edilen kulüp yetkili yöneticisi şüpheli G.Ş ile sporculardan sorumlu antrenör B.M isimli şahıslar hakkında 03/10/2025 tarihinde Taksirle Bir İnsanın Ölümüne Sebebiyet Verme suçundan kamu davası açılmıştır."