AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya’nın Taşova ilçesinde yapılması planlanan projelerin alanlarında incelemelerde bulundu.

Yeni Gençlik Merkezi, Yeni İlçe Meydanı, Yeni Kapalı Spor Salonu ve Devlet Hastanesi ek binası projelerinin yapılması muhtemel alanlarını ve mevcut hallerini yerinde gözlemlendi. Milletvekilli İpek ve Çilez, Taşova’nın gelişimine katkı sağlayacak bu projelerin, ilçenin sosyal ve ekonomik hayatına önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

"Neye ihtiyacımız varsa onu planlayıp alıyoruz"

Özellikle spor salonu konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüklerini belirten Milletvekili İpek, "Kaymakamlık binası, okul ve jandarmanın bulunduğu meydan çok geniş bir alan. Bir kent merkezi. Ama insanların yararlanabileceği büyük bir park, bir yaşam merkezi, bir AVM, yine kaymakamlık binasının olduğu bazı şeyleri kendi aramızda şu anda bir ön konuşma aşamasındayız. Henüz herhangi bir durum yok. Orası neticede yıkılacak. Okul, kaymakamlık, jandarma yıkılacak. Orada geniş bir alan olacak. Bu işler önce yerinde tespitle başlıyor. Şu Yeşilırmak’ın kenarındaki taş dizimi de öyle başlamıştı. Şimdi buraya geniş bir millet bahçesi, AVM’lerin olduğu ön çalışmasını yapıyoruz. Spor salonuyla ilgili olarak bir sürü şey söylenmiş. Bunların hiç biri doğru değil. Biz gidiyoruz bakanımızla görüşüyoruz. Neye ihtiyacımız varsa onu planlayıp alıyoruz. İnşallah bunu yapmayı Allah bize nasip eder" diye konuştu.

İnceleme gezisine Taşova Kaymakamı Salih Kartal, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, İl Özel İdaresi Sekreteri Erdin Acar ile diğer yetkililer de katıldı.