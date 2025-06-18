AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yetişen kirazları ikram etti.

Kütahya’nın bereketli topraklarında yetişen, aroması ve kalitesiyle öne çıkan Pazarlar kirazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi. Milletvekilleri, bu ikramla birlikte Kütahya’nın selamını ve üretici emeğini de Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini belirtti.

Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada, "Her tanesi emekle, her dalı alın teriyle yetişen bu kirazlar; toprağımızın bereketini, çiftçimizin gayretini, memleketimizin üretim gücünü simgeliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kütahya’mızın selamını ve emeğini taşıyan bu ikramı sunmaktan büyük onur duyduk" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, Kütahya’nın sahip olduğu tarımsal değerlerin ve üretici potansiyelinin her fırsatta tanıtılmaya devam edileceği vurgulandı.