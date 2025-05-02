Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, 1 Mayıs 2025 itibarıyla sıfır gümrükle 1 milyon tonluk mısır ithalatı kararını sert sözlerle eleştirdi. Ün, "Üretimdeki başarısızlıklarını ithalatla kapatmaya çalışıyorlar. Bu anlayış, tarımı değil ithalatı teşvik ediyor" dedi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin her yıl milyonlarca ton mısır ithal ettiğine dikkat çeken Edirne Milletvekili Ediz Ün, 2023 yılında 4 milyon ton mısır ithalatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını hatırlatarak, “Bu rakam, o yıl üretilen mısırın neredeyse yüzde 50’sine denk geliyor. AKP iktidarında bugüne kadar toplam 37,3 milyon ton mısır ithalatına 8,8 milyar dolar ödendi. Tüm bu verilere rağmen, ithalat sevdasından vazgeçilmedi” ifadelerini kullandı.

Son bir yıl içinde alınan üç ayrı ithalat kararına dikkat çeken Milletvekili Ün, “10 Ekim 2024’te yüzde 5 gümrük vergisiyle 1 milyon ton, 19 Mart 2025’te yine yüzde 5 vergiyle 1 milyon ton ve şimdi de sıfır gümrükle bir milyon ton mısır ithalatı kararı alındı. Sekiz ay içinde tek bir üründe üç kez ithalat kararı alınması, tarım politikalarının iflas ettiğinin açık göstergesidir” dedi.

Ün, bu politikaların doğrudan yerli üreticiyi hedef aldığını belirterek şunları kaydetti:

“2023 yılında 9 milyon ton olan mısır üretimi, 2024’te 8,1 milyon tona düştü. Bu ithalat politikalarıyla 2025’te üretimin 8 milyon tonun altına düşmesi kaçınılmaz. Çünkü çiftçi artık ikinci ürün olarak mısır ekmekten vazgeçecek. Hasat döneminden önce yapılan ithalatlar, piyasayı mısırla dolduruyor, tüccar alım yapmıyor, fiyatlar yerlerde sürünüyor. TMO ise ekonomik krize rağmen piyasaya müdahale etmiyor ya da tatmin edici fiyat açıklamıyor. Geçen yıl alım fiyatı bile açıklanmadı. Ondan önceki yıl sadece ton başına 300 liralık bir artış yapılmıştı. Açıkça görülüyor ki bu kararlarla çiftçiye 'Sen üretme, biz ithal ederiz' deniliyor. Amaç üretimi artırmak değil; birkaç yandaşın cebine para girmesini sağlamak. Sekiz ayda tek bir üründe üç defa ithalat kararı alan başka bir ülke gösterebilir misiniz?”