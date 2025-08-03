AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Cizre-Silopi arasında yapılan yol şantiyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Şırnak’ta ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan Cizre-Silopi yol projesi, bölge halkı için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, projeyi yerinde incelemek üzere şantiyeyi ziyaret etti. Yol yapım çalışmalarını yakından takip eden Tatar, yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

Milletvekili Tatar’ın verdiği bilgilere göre, toplam 21 kilometre uzunluğundaki yolun 14,5 kilometrelik kısmı tamamlanarak trafiğe açıldı. Söz konusu bölümde aşınma tabakası dahil tüm çalışmalar sona ermiş durumda. Bu gelişme, özellikle yaz aylarında artan trafik yükü göz önüne alındığında, bölgedeki ulaşımı ciddi anlamda rahatlatacak.

Projenin henüz tamamlanmayan 6,5 kilometrelik bölümü için hazırlıklar sona erdi. Firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu kısımda hafta içi itibarıyla çalışmalar hız kazanacak. Bölgenin coğrafi ve iklim şartları göz önünde bulundurularak, çalışmaların planlı ve hızlı şekilde ilerlemesi hedefleniyor.

Yol çalışmaları hakkında açıklama yapan Arslan Tatar, projenin hayata geçme sürecini yakından izlediklerini belirtti. Tatar, "Bu önemli ulaşım projesinin en başından beri takipçisiyiz. Her aşamasını dikkatle izledik ve bundan sonra da izlemeye devam edeceğiz. Halkımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi için tüm imkanları seferber ediyoruz" dedi.