Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleri, Millet Bahçesi’nde coşkulu anlara sahne oldu. Kent Orkestrası’nın sahne aldığı gecede, solist Okan Kılıç dinleyenlere müzik dolu bir akşam sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaz konserleri Okan Kılıç ve Kent Orkestrası’nın sahne aldığı buluşmayla devam etti. Millet Bahçesi’nde ‘Yaz Seninle Güzel’ sloganıyla düzenlenen konserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, müziklere eşlik eden konuklar unutulmaz bir akşamı geride bıraktı. Solist Okan Kılıç, farklı türlerde eserleri müzikseverler için seslendirirken; katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik etti. Çocukların ritimlerle dans ettiği, katılımcıların alkışlarla tempoyu yakaladığı anlar, konserin en renkli karelerini oluşturdu.

Konseri yerinde takip eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinliklere gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şirin, "Yaz konserlerimize gösterilen yoğun ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliklerle hem sanat dolu anlar yaşatıyor hem de Sakarya’da kültürel birlikteliği güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.