Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, son zamanlarda dolandırıcılık olaylarının özellikle yaşlılar üzerinde arttığını söyleyerek, "Sızdırılan bilgilere bakılarak yaşlılar tercih ediliyor" dedi.

Dolandırıcıların 3 farklı yöntemle hedeflerine odaklandıklarını söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Günümüzde ne yazık ki dolandırıcılık olayları da her geçen gün artıyor. Bunu da bir takım sitelere benzer siteler yaparak, telefonla arayarak ya da SMS göndererek 3 yöntemden biri ile yapmış oluyorlar. Burada da daha çok dijital okur yazarlık seviyesi düşük olan, biraz daha ne yazık ki yaşlı insanları daha fazla hedef alıyorlar. Örneğin geçenlerde yaşanmış bir olayda sanki borcu varmış gibi ‘dosyanız icra birimine aktarılmıştır’ diye bir SMS gönderiyorlar. Siz de oradaki telefonu aradığınız zaman öyle bir şey yapmışlar ki karşılama mesajı bile resmi bir mesajmış gibi duruyor. Siz de bunu duyunca inanıyorsunuz ve aradığınız numara cep telefonu numarası olsa bile onlar bir hesap numarası veriyor ve bir ödeme yapmanızı istiyorlar. Siz de gönderiyorsunuz. En basit yöntemi bu şekilde oluyor" dedi.

Topuzoğlu, sızdırılan bilgilerden özellikle yaşlıların seçildiğini söyleyerek, "Ne yazık ki birçok bilgi sızdırıldığı için ve bunlara da erişilebildiği için özellikle de bu bilgilere bakılarak yaşlılar tercih ediliyor. O yüzden bizim onlara sahip çıkarak en azından bu tarz mesajlar geldiği zaman öncesinde ‘bana sormadan hareket etme’ şeklinde uyarırsak bu tarz üzücü olaylarla da karşılaşmamış oluruz. Bu tarz olaylarda 2 tür mağdurluk var. kendi isteği ile verdi diyerek haliyle verdiği parayı alamayabiliyor. Ya da mahkeme çok uzun sürdüğü için yine zor durumda kalıyor. O yüzden aslında bizim dijital hayatta da aceleci davranan, acil diyen ya da bir kampanya yaptık bitmek üzere gibi ifadelerle bizi sıkıştırmaya çalışan ortamlarda muhtemelen dolandırıcılık olayı olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir önlem almamız mümkün ama bununla birlikte de resmi kurumların da örneğin ben numarayı şikayet ettiğim anda hemen kullanıma kapatılması gerekiyor. Oradaki süreçlerin biraz daha hızlandırılması gerekiyor çünkü yapılan işlem belli. Bu şekilde insanların daha fazla canının yanmasının önüne geçilebilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.