Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Milas’ın Hacı İlyas Mahallesi Aralık Sokak üzerinde seyir halinde olan motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri yaralı yayaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın hemen ardından motosiklet sürücüsü ile yaya yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, olayla ilgili hem kavga hem de kaza yönünden soruşturma başlatıldı. Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.