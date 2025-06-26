Çorum’un Kargı ilçesindeki köy ve yaylalarda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonla Kastamonu, Sinop ve Çorum’daki 11 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs tarihinde Kargı ilçesine bağlı köy ve yaylalarda meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri tarafından yürütülen titiz takip ve incelemeler neticesinde, hırsızlık olaylarının Sinop’tan bir otomobille bölgeye gelen 3 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden JASAT ekipleri, Sinop’un Boyabat ilçesindeki adreslere operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, ilçeden çalınan malzemelerin tamamı ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, ele geçirilen malzemelerin fotoğraflarını çevre illerdeki JASAT timleriyle paylaştı. Yapılan karşılaştırmalar neticesinde, şüphelilerin Sinop’ta 4 ve Kastamonu’da 1 hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlendi. Toplam 11 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu.

Olayla ilgili çalıntı malzemeleri satın aldığı tespit edilen 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.D., K.B. ve C.T. gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan M.D. ve C.T. tutuklanırken, K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.