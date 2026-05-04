Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Ula'nın Gökova Mahallesi Yazılıtaş mevkiinde vatandaşların talebi doğrultusunda kanalizasyon ana şebeke hattı yapımı çalışmalarına başladı.

Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgede, özellikle yoğun yağışların ardından meydana gelen foseptik taşmaları ve çevresel hijyeni tehdit eden sorunları çözmek amacıyla başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak bölgedeki vatandaşların altyapı ihtiyacına kalıcı çözüm sağlanması hedefleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın 'Güçlü altyapı, güçlü Muğla' vizyonu doğrultusunda ilimizin her noktasında sürdürülebilir altyapı projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz' denildi.