Hayat Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Celalettin Çetin, sindirim sistemi hastalıklarının tanısında büyük önem taşıyan gastroskopi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Uzm. Dr. Çetin, mide, yemek borusu ve on iki parmak bağırsağının iç yüzeyini incelemek amacıyla uygulanan bu görüntüleme yönteminin hem tanı hem de tedavi açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Uzm. Dr. Çetin, "Gastroskopi, ucunda kamera bulunan ince ve esnek bir tüp yardımıyla ağız yoluyla mideye ulaşılarak gerçekleştirilir. İşlem sırasında gerekirse küçük doku örnekleri (biyopsi) alınabilir veya zararlı olabilecek polip gibi oluşumlar çıkarılabilir" dedi.

Hangi durumlarda gastroskopi gerekli

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Celalettin Çetin, uzun süredir devam eden mide ağrısı ve hazımsızlık, sürekli mide bulantısı veya kusma, anormal kilo kaybı, midede kanama şüphesi, gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), yemek borusunda takılma hissi ve helicobacter pylori enfeksiyonu şüphesi durumlarında gastroskopi yapılmasının önerildiğini ifade etti.

Gastroskopi öncesi hastaların en az 8 saat boyunca hiçbir şey yememesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Çetin, midenin boş olmasının görüntülemenin kalitesi açısından önemli olduğunu belirtti. İşlem sırasında boğaza lokal anestezi uygulandığını ve hastalara hafif sedasyon verildiğini belirten Uzm. Dr. Çetin, "Gastroskopi genellikle 10-15 dakika sürer ve hasta kısa bir dinlenmenin ardından günlük yaşamına dönebilir" dedi.

İşlem sonrası ne beklenmeli

Uzm. Dr. Çetin, gastroskopi sonrası boğazda nadir olarak hafif bir tahriş veya şişlik hissi yaşanabileceğini ancak bunun geçici olduğunu vurgulayarak, işlem sırasında biyopsi alındıysa sonuçların birkaç gün içinde değerlendirileceğini ekledi.

Hayat Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Celalettin Çetin, "Gastroskopi, sindirim sistemi hastalıklarının erken teşhisi açısından son derece güvenilir ve etkili bir yöntemdir. Eğer uzun süredir mide rahatsızlığı yaşıyorsanız, mutlaka bir uzmana başvurarak gerekli değerlendirmeleri yaptırmanızı öneriyoruz" şeklinde konuştu.