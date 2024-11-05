MHP Lideri Bahçeli: "Kürtler kardeşimizdir, milletimizin eşit ve onurlu mensuplarıdır. Terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının taşeronu, hunhar maşası, silah tutan kuklasıdır"

- "Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır"

- "DEM Parti’de kararını derhal netleştirmeli, silah ile siyaset arasında gelgitli tutumundan uzaklaşmalı. Nerede durduğunu, terörle arasına kalın duvarlar örüp örmeyeceğinin muammasını açığa kavuşturmalıdır"

- "Yeni oyuncuların, değişen dengelerin, yükselen güçlerin, karmaşıklaşan ve kaos üreten küresel ve bölgesel denklemin orta yerinde Türkiye’yi fırtınalardan muhafaza etmek boynumuzun borcudur"

- "Kürt kardeşlerimizle aramıza hiçbir mihrak giremez"

- "Teröre tolerans sıfırdır, terör örgütünün ürediği neresi varsa orası meşru hedeftir"

- "Kürtler kardeşimizdir, milletimizin eşit ve onurlu mensuplarıdır. Terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının taşeronu, hunhar maşası, silah tutan kuklasıdır"

- "Düne kadar 6’lı masada kimlerle nasıl can ciğer bulunduklarını, iş birliği yaparak nasıl demlendiklerini, PKK’ya nasıl selam saldıklarını unuttuğumuzu mu sanıyorlar?"

- "Öcalan İmralı’da yatıyor fakat DEM grubunda 57 Öcalan gölgesinin ayakta olduğunu neden görmüyorsunuz? Neden itiraf edemiyorsunuz?"

- "Terörist başının tecriti kalkarsa, DEM Parti grubunda bölücü terör örgütünün eylemsel, amaçsal, pratiksel ve araçsal olarak bittiğini ve sonlandığını açıklamasından şimdiden rahatsız olanlar, terörden geçinen kandan nemalanan köksüzlerden başkası olmaz olamaz"

- "Bizim evvela hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır"

- "Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?"

- "Bu kapsamda Anayasal düzenlemeyi yapmak gereklidir."

- "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir"