Polonya’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Donald Tusk’ın Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı.

Polonya’da bu ayın başında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adayı Karol Nawrocki’nin seçilmesi üzerine Donald Tusk’ın Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti için güven oylaması yapıldı. Parlamentoda yapılan oylamada, Tusk hükümeti güvenoyu aldı. Parlamentoda bulunan 460 milletvekilinden 453’ü oylamaya katılırken, 243 milletvekili "Evet" oyu, 210 milletvekili ise "Hayır" oyu kullandı.

Polonya’da 1 Haziran’da ikinci turu düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hükümetin adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski 370 binden az oyla kaybetmişti. Koyu Katolikler ile aşırı milliyetçilerin adayı Karol Nawrocki’nin seçimleri kazanmasının Başbakan Donald Tusk’ın Avrupa yanlısı politikalarını hayata geçirmesini zorlaştıracağı düşünülüyor. Genel seçimlerin 2 buçuk yıl sonra yapılacağı Polonya’da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda koltuğunu yeni Cumhurbaşkanına 6 Ağustos’ta devredecek.