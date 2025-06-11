Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi’nde yetersiz beslenen çocuklara dikkat çekmek amacıyla, 5 yaşındaki Usame adlı çocuğun İsrail saldırıları öncesi ve sonrasına ait fotoğraflarını paylaştı. İsrail saldırıları öncesi sağlıklı olan Usame’nin yetersiz beslenme nedeniyle artık tedaviye ihtiyacı olduğu görüldü.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka nedeniyle tüm nüfus açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ablukası nedeniyle yetersiz beslenen çocuklara dikkat çekmek amacıyla, 5 yaşındaki Usame adlı çocuğun eski ve yeni fotoğraflarını paylaştı. İsrail saldırıları öncesi sağlıklı olan Usame’nin yetersiz beslenme nedeniyle artık tedaviye ihtiyacı olduğu görüldü.

UNICEF, Usame’nin şu anda sadece 5 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, "Yaşına göre sağlıklı kilosunun tehlikeli bir şekilde altında. Usame, Nasser Hastanesi’nde tedavi görüyor ancak tamamen iyileşmesi yeterli beslenmesine ve bakıma bağlı her ikisi de risk altında" dedi.

UNICEF, "Elimizde bulunan ve Gazze’ye getirebildiğimiz az sayıdaki gıda malzemesini dağıtıyoruz. Sağlık, gıda ve diğer malzemelerden oluşan bin kamyon dolusu malzeme sınırların dışında teslim edilmeye hazır bekliyor. Usame gibi çocukların iyileşmesi ancak uzun süreli bir ateşkes ve Gazze’ye girmesine izin verilecek büyüklükte bir yardımla mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), bu ayın başlarında Gazze’de 2 bin 700’den fazla Filistinli çocuğun akut beslenme yetersizliği sorunu yaşadığını açıklamıştı.