MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 147 gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli, BM’ye seslenerek "İsrail’in İran’a saldırısı barbarlıktır. Birleşmiş Milletler aciz, atıl, dilim varmıyor söylemeye ama korkaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kahredici sessizliğe ve tepkisizliğe gömülü vaziyettedir. Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı, suçlular tarih ve adalet önünde cezalandırılmalıdır.’ dedi. Türkiye’nin gelişmeler karşısında teyakkuz halinde olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Atılan bombaların Ankara’ya etkisi olmayacağını iddia etmek için cahil olmak gerekir" ifadesini kullandı.