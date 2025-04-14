Karabük’ün Ovacık ilçesinde bir vatandaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün zirai don uyarısının ardından meyve ağaçlarını korumak için ateş yakarak önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği ve zirai don riskinin bulunduğu bildirilmişti. Uyarıların ardından bazı vatandaşlar bahçelerinde önlem almaya başladı. Ovacık ilçesine bağlı Ganibeyler köyünde yaşayan Ramazan Işık, gece saatlerinde etkili olması beklenen don olayına karşı bahçesindeki meyve ağaçlarının zarar görmemesi için harekete geçti. Ağaçların çevresinde ateş yakan Işık, bu yöntemle sıcaklık düşüşüne karşı ürünlerini korumaya çalıştı.

Öte yandan Işık, yiyecek aramak için bahçesinin önüne gelen tilkiyi de cep telefonu kamerası ile görüntüledi.