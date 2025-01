TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli vatandaşların geri dönüşü konusunda, "Suriye’nin istikrarı için herkes atılan olumlu adımları desteklemesi gerekiyor. Yine dönen insanların temel ihtiyaçları karşılanması gerekiyor. Elektrik, su, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Ve artık yavaş yavaş Suriye’nin yeniden inşası için de fonların ayrılması gerekiyor" dedi.

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzere Antalya’nın Alanya ilçesine geldi. İlk olarak kendi isminin bulunduğu Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesine ziyarette bulunan Çavuşoğlu, ardından yapımı devam etmekte olan 200 yataklı Payallar Devlet Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Ziyareti kapsamında Alanya’da yapımı devam etmekte olan Hükümet Konağı inşaatında çalışmaları takip eden bulunan Çavuşoğlu, "Yeni bir hükümet konağını Alanya’mıza kazandırmak için çok kıymetli Kaymakamımız Fatih Ürkmezer’le beraber teşkilatımız ile beraber çalışmalarını yaptık, inşaat başladı. İnşallah hemen arkamızda gördüğümüz Kaymakamlık binası, halk tabiriyle hükûmet konağımız, binamız bu yılın sonunda hizmete açılacak. Ödenek konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda 110 milyon TL’lik bir ödenek hemen ayrıldı. Ama bitince ilave ödeneği aktaracağını bizzat bakanımız ve bakanlığımız bizlere de söylediler. Yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Alanya’ya gelecek olan doğalgaz çalışması hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, "Serik’ten Manavgat üzerinden Alanya’ya gelecek doğalgazla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama biz LPG sistemiyle daha boru hattı gelmeden bazı mahallelerimizde doğalgazı vermeye başladık. Özellikle Oba ve Çıplaklı bölgesinde mahallelerimizde doğalgaz vermeye başladık. Alanya’mızı doğalgazla inşallah kavuşturacağız, buluşturacağız" dedi.

"Zalim Esad rejimi yıkıldı ve ülke için yeni bir imkan doğdu"

Türkiye’nin ana gündem konularından birisi olan Suriyeli vatandaşların ülkelerine geri dönüşü noktasında açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, "Parlamenter düzeyinde temaslarımızda NATO toplantılarında da bunları görüşüyoruz. Çünkü NATO artık NATO’nun güney kanadını da Türkiye’nin içinde bulunduğu yine Akdeniz bölgesine de önem vermeye başladı. Doğu ve Kuzey kanadı değil, güney kanadı da önemli bizim bölgemizde çok ciddi problemler var, çatışmalar var, krizler var, terör var illegal yada düzensiz göç akımı var. Bir çok problem birbirine girmiş tabi Suriye, en önemli problemlerden bir tanesiydi. 13 yılı devam eden bir sorun şuanda zalim Esad rejimi yıkıldı ve ülke için yeni bir imkan doğdu. Bir fırsat bu fırsatın iyi değerlendirilmesi lazım. Daha önce Türkiye’nin, özellikle Türkiye’nin güneyinde Suriye’nin kuzeyinde yaptığı yatırımlar ve sağladığı imkanlar sayesinde 700 bine yakın Suriyeli gönüllü bir şekilde dönmüştü" dedi.

"Avrupa’dan Amerika’dan Suriyeliler dönmek istiyorlar"

Esad rejiminin yıkılmasından sonra Suriyelilerin her bölgeden ülkelerine dönmek istediğini de aktaran Çavuşoğlu, "Esad rejimi yıkıldıktan sonra bu dönüş daha da hızlandı. Sadece Türkiye’deki Suriyelilerin değil, Suriye’nin komşu ülkelerindeki Irak gibi, Lübnan dibi yine Ürdün gibi ülkelerden yine Mısır gibi ülkelerden hatta Avrupa’dan ve Amerika’dan da Suriyeliler dönmek istiyorlar. Katardan bir uçak da dönüş başladı. Bunun devamı gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye sağduyulu bir şekilde adımlarını atacaktır"

Türkiye’nin Suriye konusundaki adımlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda liderlik edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanların dönebilmesi için Suriye’nin imarı ve inşası konusunda uluslararası toplumun duyarlı olması lazım. Biz bu konuyu daha öncede özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gündeme getiriyordu. Tabii içeride kriz olduğu için ülkenin geleceği konusunda herkes endişe duyduğu için yeniden inşası konusunda batılı ülkeler özellikle uluslararası toplum biraz çekimser davranıyordu. Ama şimdi bir fırsat var. Suriye’nin istikrarı için herkes atılan olumlu adımları desteklemesi gerekiyor. Yine dönen insanların temel ihtiyaçları karşılanması gerekiyor elektrik su gibi eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Ve artık yavaş yavaş Suriye’nin yeniden inşası için de fonların ayrılması gerekiyor. Türkiye her zaman bu konularda her türlü desteği vereceğini söyleyegelmiştir. Ve bu konuda öncülük eden bir ülkedir. İnsani konularda zaten çok hassas bir ülke ve milletiz çok şükür. Bizde bunu Batılı muhataplarımıza uluslararası toplantılarda NATO toplantılarında görüştüğümüz herkese bunları aktarıyoruz. Ama esas bu işi sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız ve İçişleri Bakanımız dahil ilgili bakanlarımız ve arkadaşlarımız yani kısaca hükümetimiz her türlü platformda bunu tüm muhataplarına aktarıyor. Sadece batılı ülkelerden medet beklememek lazım. Onların farklı çıkarları planları olabilir ama özellikle Körfez ülkeleri Arap dünyası ve İslam dünyası olarak da bu duyarlılığı herkesten daha fazla göstermemiz gerekiyor. Suriye’nin istikrarı güvenliği sınır ve toprak bütünlüğü Türkiye içinde son derece önemlidir hassastır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye bu doğrultuda her zaman olduğu gibi sağ duyulu bir şekilde adımlarını atacaktır."

Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümet Konağı inşaatı ziyareti sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Çavuşoğlu daha sonra AK Parti Alanya İlçe Teşkilatında partililerle yapacağı toplantıya katıldı.