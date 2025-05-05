Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında Lefkoşa’daki ara bölgede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşme sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Lefkoşa’da bir araya geldi. Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak yeniden Maria Angela Holguin Cuellar’ı atamasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Tatar ile Hristodulidis’in önümüzdeki haftalarda Holguin ile Kıbrıs’ta görüşmeyi beklediklerini dile getirdikleri kaydedildi.

UNFICYP tarafından yapılan açıklamada, oluşturulan Gençlik Teknik Komitesi’nin bugün Ledra Palace Hotel’deki ilk toplantısını başlatan liderlerin komite üyelerini gençlikle ilgili sorunların çözümü için diyaloğu arttırma ve girişim başlatma yönünde teşvik ettiği belirtildi. Liderler, komite toplantısının ardından yaptıkları görüşmede, mezarlıkların restorasyonu sürecinde kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmanın uygulamaya konması için Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne talimat verdikleri kaydedildi. Çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili yeni girişimler konusunda anlaşan liderlerin mayın temizleme, solar enerji ve yeni geçiş noktaları konularını da görüştüğü belirtildi. Liderlerin ayrıca söz konusu konuları düzenli bir şekilde yeniden değerlendirme ve yakın zamanda yeniden bir araya gelme konusunda da anlaştığı ifade edildi.

"Mülklere ilişkin rahatsızlığımızı ifade ettik"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda mülklere ilişkin yaşanan sorunları gündeme getirdiğini belirterek, bu konuda yaşananların rahatsız edici olup, kendileri için yüksek hassasiyet içerdiğini vurguladı. Cenevre’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin iki toplumun ortak geleceği için "yeni bir atmosfer" vurgusu yaptığını hatırlatan Tatar, son günlerde yaşanan gelişmelerin bu atmosferi baltaladığını kaydetti. Tatar, Stewart’tan bu konuyu ve Kıbrıs Türk halkının duyduğu rahatsızlığı New York’a iletmesini istediğini ifade ederek, gereğinin yapılacağına inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle son aylarda bu konunun politize edilerek, yoğunlaştığına dikkati çekti, "Nasıl oluyor da bu noktaya gelindi" dedi. Tatar, bu konu gündeme geldiğinde polis gibi kurumları öne atan Hristodulidis’e, bunun onun elinde olduğunu vurguladığını ifade etti.

"Bu kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu Kıbrıs meselesinin özüne aykırıdır" diyen Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilci olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın ilerleyen günlerde adaya geleceğini hatırlattı. Tatar, Holguin’in tecrübesiyle ortak zemin bulmak için yol gösterebileceğini belirtti.

"Kapılarda gelişme yok"

Cumhurbaşkanı Tatar, geçiş kapıları konusunda duruşunun aynı olduğunu belirterek, Haspolat ve Akıncılar geçiş noktalarını bugün yine dile getirdiğini kaydetti. Tatar, karşı tarafın ise, "koridor"da ısrarcı olduğunu belirtti.

"Yavaş yavaş yaklaşımı işe yaramıyor"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de, basına kısa bir açıklama yaparak, toplantıda beklediği sonuçların çıktığını kaydetti. Hristodulidis, "Kıbrıs sorununda yavaş yavaş yaklaşımı işe yaramıyor" dedi.