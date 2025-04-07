Mersin’in Mut ilçesinde 2 katlı metruk bir ev alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Karacaoğlan Caddesi’nde bulunan metruk bir binada çıktı. Kimsenin yaşamadığı evdeki alevleri gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede alevlerin yükseldiği eve gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA