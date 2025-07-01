Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Metrobüs Hattı’ projesi çerçevesinde sinyalizasyon kavşaklarının adaptasyonu ve entegresi için yapılan çalışmalar sebebiyle Yazlık Kavşağı ile Gar Meydanı arasında oluşabilecek trafik yoğunluğunun önlenmesi adına sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha konforlu ve erişilebilir hale getirmek amacıyla bütüncül ulaşım yaklaşımı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede hayata geçirilen ve test sürüşlerine başlanan Metrobüs Hattı projesi çerçevesinde sinyalizasyon kavşakların sisteme adaptasyonu ve entegresini sağlamak adına yapılacak çalışmalarda oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek için sürücülere "alternatif güzergah" uyarısı yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 16,5 kilometrelik hat boyunca bazı yolların tek şeride düşürüldüğü ve kavşaklar başta olmak üzere sinyalizasyonların entegresi için çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Bu sebeple muhtemel trafik aksaklıklarının önüne geçilmesi amacıyla sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar tek tek belirtildi. Özellikle Yazlık ile Gar Meydanı arasındaki güzergahta tek şeride düşürülen yol nedeniyle yaşanabilecek trafik sıkışıklığına karşı, Fuzuli Caddesi ve Sedat Kirtetepe Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.

Ayrıca güzergah boyunca Nilgün Sokak, Donanma Sokak, Ak Sokak, Melek Sokak, Bedir Sokak, Zarif Sokak, Karaca Sokak, 813 No’lu Sokak, Çark Caddesi ve Kanca Sokak gibi bağlantı yolları sürücülerin alternatif güzergahlara ulaşımını ve trafik yoğunluğu içerisinden çıkmasını sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca sürücüleri yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri ve belirtilen alternatif yolları tercih etmeleri konusuna vurgu yaptı.