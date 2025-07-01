Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla Yatağan’da düzenlenen etkinlikte koruyucu ailelerle bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, koruyucu ailelerin çocuklara sunduğu sevgi dolu yuvaların önemi vurgulandı.

Etkinlikte konuşan Vali Akbıyık, koruyucu ailelerin fedakârlık, sevgi ve şefkatle dolu yürekleriyle toplumun görünmeyen kahramanları olduğunu belirterek, "Koruyucu ailelik, yalnızca bir çocuğa kapı açmak değil, ona bir yuva, bir gelecek ve en önemlisi sevgiyle örülü bir hayat sunmaktır. Bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Muğla genelinde koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırılması için tüm taraflarla iş birliği içinde çalışıldığını vurgulayan Vali Akbıyık, "Daha fazla çocuğumuzun güvenli ve sevgi dolu yuvalara kavuşması için hep birlikte çaba gösteriyoruz. Bu süreçte emek veren tüm kurumlarımıza, gönüllülere ve özellikle koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan usta oyuncu Altan Erkekli de yaptığı konuşmayla büyük ilgi topladı. Etkinlik kapsamında sahnelenen halk oyunları gösterisi ve öğrenciler tarafından hazırlanan koro performansı izleyicilerden tam not aldı.

Günün sonunda çocuklarla birlikte pasta kesen Vali Akbıyık, programa katılımı ve katkılarından dolayı Altan Erkekli’ye plaket takdim etti.