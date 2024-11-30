Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Aydın’ın batı kesimlerinde görülmesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Aydın’ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Aydınlıların yağış kaynaklı ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgara karşı uyarıldığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinden başlamak üzere Aydın’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.