Meteorolojiden Erzincan için gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan’ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar: Kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzincan ve çevresinde zaman zaman kuvvetli(40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.