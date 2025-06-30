İstanbul Taksim’de metruk binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Katipmustafa Çelebi Mahallesi Liva Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı metruk binada biriken çöpler nedeniyle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Beyoğlu Belediyesi temizlik personeli yaptı. Yangın sırasında metruk binanın boş olduğu öğrenildi. Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken; ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.