Aliağa ilçesinde görev yaptığı süre boyunca meslek disiplini, güler yüzü ve insan sevgisiyle herkesin gönlünde iz bırakan merhum Dr. Refik Kul, vefatının ardından da unutulmadı. İki ay önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Refik Kul için mesai arkadaşları tarafından lokma hayrı düzenlendi.

11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi önünde düzenlenen lokma hayrına, Aliağa sağlık çalışanları, ilçede görev yapan eczacılar ve Ertürk Grup ev sahipliği yaptı. Hayır etkinliğine Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte dualar edilerek Dr. Refik Kul’un ruhuna ithafen lokma dağıtıldı. Katılımcılar, merhum hekimin geride bıraktığı güzel izleri ve hizmetlerini minnetle andı. Meslektaşları, Dr. Kul’un görev yaptığı süre boyunca halk sağlığına sunduğu katkıları ve insanlara gösterdiği özveriyi unutmayacaklarını ifade etti.

Kazayla gelen acı kayıp

Dr. Refik Kul, 28 Mart 2025 tarihinde 35 KA 5188 plakalı aracıyla İzmir’in Dikili ilçesi Deliktaş mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bu ani kayıp, başta Aliağa olmak üzere tüm sağlık camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.