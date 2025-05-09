Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehirlerarası otobüs terminalinde kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Yolcu indirme-bindirme alanlarından otopark çevresine kadar geniş bir bölgede yapılan temizlik, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, temizlik hizmetlerinin şehir genelinde devam edeceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve konforu önceliğimiz" dedi.

Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehirdeki kamu alanlarını temiz ve sağlıklı tutma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Karacabey Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde detaylı temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirildi. Yolcu indirme-bindirme alanları başta olmak üzere terminalin çevresi, özel ekipmanlar ve temizlik araçlarıyla baştan sona yıkandı.

Temizlik çalışmaları kapsamında terminaldeki kirli ve kötü kokulara neden olabilecek alanlar dezenfekte edildi; zemindeki lekeler, toz ve atıklar basınçlı suyla temizlendi. Ayrıca, çevredeki çöp kutuları ve bekleme alanları da hijyenik hale getirildi.

Başkan Karabatı’dan açıklama

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yapılan temizlik çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yaparak vatandaş memnuniyetinin kendileri için öncelikli olduğunu belirtti. Karabatı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Karacabey halkının yaşam kalitesini artırmak adına tüm kamu alanlarında temizlik ve hijyen çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle otobüs terminali gibi günlük binlerce kişinin kullandığı alanlar, temizlik açısından öncelikli bölgelerimiz arasında yer alıyor. Terminal yalnızca Karacabeylilerin değil, şehir dışından gelen ziyaretçilerimizin de ilk izlenim edindiği yerlerden biri. Bu nedenle bu alanların düzenli olarak yıkanması, dezenfekte edilmesi ve görsel olarak da temiz tutulması bizim için çok önemli. Bu son çalışmada Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, terminalin yolcu indirme-bindirme noktalarından otopark çevresine kadar geniş bir alanda kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi. Basınçlı su sistemleriyle zemindeki kirler arındırıldı, kötü kokulara sebep olan noktalar dezenfekte edildi. Aynı zamanda terminalde bulunan oturma alanları, çöp kutuları ve genel çevre düzenlemeleri de gözden geçirilerek hijyenik hale getirildi. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve memnuniyeti bizim için her şeyden önce gelir. Belediyecilik hizmetleri sadece altyapı ya da büyük projelerle sınırlı değildir; günlük yaşamı kolaylaştıran, insanların konforunu artıran bu gibi çalışmalar da en az diğerleri kadar değerlidir. Karacabey’de yaşam kalitesini yükseltecek her adımı atmaktan çekinmiyoruz. Temizlik hizmetlerimizi sadece terminalle sınırlı bırakmayıp, şehrin dört bir yanına yayarak sürdüreceğiz. Bu konuda tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum."

Öte yandan, terminalde yolculuk yapan vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek belediyeye teşekkür etti.