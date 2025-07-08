MESKİ, Aydıncık’ta ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenileyerek merkez ve kırsal mahallelere toplam 81 bin metre uzunluğunda modern altyapı kazandırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Aydıncık ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenileyerek vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini sağladı. Merkez ve kırsal mahalleleri kapsayan çalışmalar kapsamında, toplamda 81 bin 645 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde bin 100 metrelik ana isale hattı tamamen yenilenirken, bin 150 metrelik şebeke hattında çalışmalar sürüyor. Merkez mahallelerde toplam 47 bin 13 metre içme suyu hattı modernize edildi.

Kırsal bölgelerde ise 21 bin 261 metre eski hat yenilendi, içme suyu altyapısı bulunmayan yerleşimlere ilk kez 13 bin 371 metrelik yeni hat döşenerek su ulaştırıldı. Böylece MESKİ, hem mevcut sorunları çözdü hem de bölgeye uzun ömürlü bir altyapı kazandırdı.