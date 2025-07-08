Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kenti yaz mevsimine hazırlamak amacıyla kapsamlı peyzaj ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 175 bin ağaç, çalı, çok yıllık ve mevsimlik bitki toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri; cadde, bulvar, refüj ve kavşakların yanı sıra parklar ve süs havuzlarında bakım ve bitki yenileme çalışmaları yaptı. Rutin bakım çalışmalarına ek olarak gerçekleştirilen yaz hazırlıklarıyla kentin estetik görünümü artırıldı.

Kurakçıl peyzaj uygulamaları öne çıkıyor

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, yaz mevsimi için yaptığı çalışmalarda özellikle sıcak ve kurak iklim koşullarına uygun bitki türlerini tercih etti. Ekonomik ömrünü tamamlayan bitkilerin değişimi gerçekleştirilirken, süs havuzlarının da bakım ve onarımı yapıldı. Çalışmalarda kurakçıl peyzaj uygulamalarına ağırlık verildi.

Bitkilerin bir bölümü belediye fidanlıklarında üretiliyor

Park ve Bahçeler Proje Müdürlüğü Birim Şefi Peyzaj Mimarı Şeniz İşcan Ateş, kullandıkları bitkilerin bir kısmını kendi fidanlıklarında çelikleme ve tohum yöntemleriyle ürettiklerini belirtti. Ateş, iklim değişikliklerine uyumlu, Mersin’e özgü ve üretimi kolay bitki türlerine yöneldiklerini ifade etti.

Süs havuzları ve kent mobilyaları da elden geçirildi

Bakım çalışmaları kapsamında, kent genelindeki süs havuzları ve kent mobilyaları da yenilendi. Toroslar ilçesi 229. Cadde ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarının kesişimindeki Çeşmeli Havuz, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Babil havuzu ve çeşitli noktalarda yer alan diğer havuzların bakım ve onarımı tamamlandı. Ayrıca, kamuoyunda ’Vazolu Kavşak’ olarak bilinen 207. Cadde’deki kavşakta da peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Tüm çalışmaların belediyeye ait atölyelerde ve kendi personelleriyle yürütüldüğünü aktaran Ateş, "Kentimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda Mersin’i çiçeklerle donatmaya, rengarenk bitkilerle süslemeye memnuniyetle devam edeceğiz" dedi.