Mersin polisinin yaptığı çalışmada son 1 ay içerisinde hırsızlıktan dolandırıcılığa, yaralamadan uyuşturucu madde ticaretine kadar 10 ile 34 yıl arasında hapis cezası bulunanlarında aralarında olduğu bin 718 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 375’i cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, son 1 ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik hassas ve titiz çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında hükümlü ve şüphelilerin saklandığı değerlendirilen adresler tek tek basıldı. Haziran ayı boyunca yapılan çalışmalarda hırsızlık, çekle ilgili karşılıksız işlem, dolandırıcılık, yağma, tehdit, kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından 10 ile 34 yıl 5 ay arasında hapis cezası olan 22 hükümlünün de olduğu toplam bin 718 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapılırken, hükümlülerinde aralarında olduğu 375 şahsın cezaevine teslim edildiği bildirildi.