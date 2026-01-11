Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kent genelinde gerçekleştirdiği içme suyu, atıksu ve yağmur suyu altyapı yatırımlarıyla kentin altyapısını güçlendirdi. MESKİ, 2026 yılında da önemli altyapı projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, 2025 yılında da içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kuraklığa karşı alternatif sondaj çalışmaları gerçekleştiren MESKİ, suyu akılcı ve verimli yöntemlerle yönetmeye devam etti. Altyapı çalışmalarının ardından kent genelindeki ulaşım ağlarını da yenileyen MESKİ, 2025 yılı içerisinde 140 bin ton bitümlü sıcak asfalt ve 120 bin metrekare sathi kaplama çalışması gerçekleştirerek cadde ve bulvarları daha konforlu hale getirdi.

Yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yağmur suyu hatları, ızgaralar ve menfezlerde rutin temizlik ile bakım-onarım çalışmalarını sürdüren MESKİ, altyapı dayanıklılığını artırdı. MESKİ'ye ait 29 atıksu arıtma tesisinde ise 1 yıl içerisinde yaklaşık 118 milyon metreküp atıksu arıtılarak doğaya geri kazandırıldı.

Su tasarrufu bilinci için 50 bin kişiye ulaşıldı

MESKİ, su tasarrufu bilincini yaymak amacıyla okullarda eğitimler düzenleyerek, müze gezileri ve çeşitli etkinliklerle çocuklara, gençlere ve ailelere suyun önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Festival ve etkinliklerde kurulan stantlar aracılığıyla 2025 yılı sonunda yaklaşık 50 bin kişiye ulaşan MESKİ, ayrıca tasarruf.meski.gov.tr internet sitesiyle vatandaşların su tasarrufu alışkanlıklarını geliştirmelerine katkı sundu.

Kalite ve çevre yönetiminde tam not

Sıfır atık belgeli tesisleriyle çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı benimseyen MESKİ, TS EN ISO 9001 Kalite, TS EN ISO 14001 Çevre, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri denetimlerinden başarıyla geçti. MESKİ ayrıca TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını 3'üncü kez yeniledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını da etkin şekilde kullanan MESKİ, Güneş Enerji Sistemleri (GES) ve biyogazdan ürettiği enerjiyle çevreye katkı sunmayı sürdürürken, Teksin Çağrı Merkezi aracılığıyla vatandaşlardan gelen taleplere hızlı geri dönüş sağladı.

2026'da büyük altyapı yatırımları hayata geçecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde yürütülen Mersin Atıksu Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) iş birliğiyle sağlanan yaklaşık 84 milyon avro dış kredi ve hibe finansmanıyla 6 atıksu arıtma tesisi ve 4 derin deniz deşarj sistemi inşa edilecek.

MESKİ Genel Müdürlüğü, 2026 yılında hayata geçirilecek projelerle Mersin'in altyapısını geleceğin ihtiyaçlarına uygun şekilde daha güçlü ve dirençli hale getirmeyi hedefliyor.