Mert Demir, sözleri ve düzenlemesi kendisine, bestesi ise Mert Demir ve Gökhan Özen’e ait olan Dağıldım Sonunda adlı yeni teklisini Pale Records etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Müziğiyle farklı duyguların tercümanı olan Mert Demir, Dağıldım Sonunda isimli yeni şarkısıyla sakin ve duygusal tınıları bir araya getirerek dinleyenlere melankolik bir deneyim sunuyor. İçten sözleri ve duygu yüklü melodileriyle dinleyenlerin kalbine dokunan bu eser, kayıp ve özlemi hissettiren bir atmosfer sunuyor.

Birçok şehirde sevenleriyle buluşacağı yoğun bir senenin hazırlığında olan Demir, Nisan ayında albümün çıkışı ile Türkiye ve Avrupa'da uzun soluklu bir turneye çıkacak.

Mert Demir’in albüm habercisi teklisi ‘’Dağıldım Sonunda’’ 7 Şubat tarihi itibarıyla Pale Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımda!