Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan Refakatçi Evi, bugüne kadar 4 bin 700 hasta ve hasta yakınına ev sahipliği yaptı. Belediyenin sağladığı bu hizmet sayesinde tedavi için Mersin’e gelen vatandaşlar, artık hastane bahçelerinde ya da banklarda değil, güvenli ve konforlu bir ortamda konaklayabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Refakatçi Evi, sadece 2025 yılının ilk 6 ayında 700’den fazla misafiri ağırladı. Mersin ili sınırları içinde ikamet eden, kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi gören vatandaşlara hizmet verilen tesiste, onkoloji hastaları için 45 gün, diğer tedavi gören hastalar içinse 30 gün süreyle konaklama imkânı sağlanıyor. Tedavi sürecinin uzaması halinde ise bu süre, ihtiyaç durumuna göre uzatılabiliyor. Misafirlere sabah kahvaltısı, akşam yemeği, hastane-otel arası ulaşım ve haftada bir gün psikolojik destek hizmeti sunuluyor. 18 yaş altı hastalar ve engelli bireyler için iki refakatçi, 18 yaş üstü hastalar içinse bir refakatçi kalabiliyor.

"Herkese açık, aile sıcaklığında bir ortam"

Refakatçi Evi birim sorumlusu Dila Yumuşak, "Refakatçi Evimizde 4 bin 700 hasta ve hasta yakını misafirimizi ağırladık. Burada misafirlerimize, adeta bir aile ortamı sunmaya çalışıyoruz. Odalarımızda tek kişi konaklıyor, oda birleştirme yapılmıyor. Ortak mutfağımızda isteyen kendi yemeğini yapabiliyor. Tedavi süresince misafirlerimiz burada arkadaşlık kuruyor, birbirine destek oluyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi ya da doğrudan otelimiz aranarak başvuru yapılabiliyor" dedi.

"Tedavi gören herkes için büyük hizmet"

Silifke Taşucu’ndan gelerek ışın tedavisi gören Nilgün Özer,"Odalar çok temiz, yemek ve ulaşım hizmeti veriliyor. Bu hizmeti duyduğumuzda çok mutlu olduk. Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Bu çok büyük bir hizmet" ifadelerini kullandı. Eşi Nilgün Özer’e refakat eden Talat Özer de "Böyle bir hizmet beklemiyorduk, sıkıntılı bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorduk. Ama Büyükşehir Belediyesi üstümüzden çok büyük bir yük aldı. Hastanede bile bu kadar rahat edemezdik" diye konuştu.

"Tüm belediyelere örnek olmalı"

Üniversite Hastanesi’nde onkoloji tedavisi gören Mustafa Dölek, "Bu hizmete çok ihtiyaç duyan insanlar var. Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye’deki belediyeler imkânları dahilinde böyle hizmetler vermeli. Burada verilen hizmet çok değerli" dedi.

Anamur’dan gelen Ali Gök ise "Şehir Hastanesi’nde ışın tedavisi görüyorum. Refakatçi Evinde konaklıyorum, çok rahat ve temiz. Servis götürüp getiriyor. Allah Vahap Seçer’den razı olsun. Burada kalamasaydık ev tutmayı düşünüyorduk ama maddi olarak çok zorlanacaktık. Belediyemiz fakir fukarasına çok büyük yardım ediyor" ifadelerini kullandı.