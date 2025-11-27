Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen 4 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı. Şüpheli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, bugün sabah saat:06.30 sıralarında ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:135 önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah karşı meydana gelen olayda evin önüne giden şüpheli A.Ç., daha önce uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Emine Ç.'yi (42), tüfekle peş peşe el ateş ederek vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çocuklardan İ.Ç. ( 24), babasının aracıyla bölgeden uzaklaştığını görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı. Bu sırada şüpheli koca ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Şüphelinin olayda kullandığı silah ise bir site bahçesine bıraktığı aracında bulunarak el konuldu. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 çocuk annesi Emine Ç'nin cenazesi otopsi işlemleri sonrasında alınarak Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazı sonrasında Emine Ç'nin naaşı Boğazpınar Mahallesi'ne götürülerek mahalle mezarlığında defin edildi.