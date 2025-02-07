Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde deforme olan yolları yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. 2. Çevre Yolu’nda başlatılan çalışma kapsamında 1 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yolda asfalt yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde deforme olan yolları yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Özellikle yoğun trafik akışının olduğu ana arterlerde kapsamlı çalışmalar yürüten ekipler, 201. Cadde ile Demokrasi Kavşağı arasında bulunan yolun önce kuzey şeridinde çalışmalara başladı. Deforme olan yolun ilk etapta eski asfaltı kaldırılarak zemin iyileştirme işlemi yapıldı. Zeminin asfalta hazır hale getirilmesinin ardından sıcak asfalt serimi tamamlanan yol, son aşamada çizgileri çekilerek trafiğe açıldı.

Çalışmalara hız kesmeden devam eden ekipler, ardından güney şeritte asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Yol kotuna uygun şekilde yapılan asfalt serimiyle birlikte, Yenişehir ve Toroslar ilçesinde sınırlarındaki 1 kilometrelik bölünmüş yol tamamen yenilendi. Ekiplerin çalışmaları kapsamında kuzey ve güney şerit olmak üzere toplamda 2 bin metrelik yolda sıcak asfaltla yol yenileme imalatı yapıldı. Gündüz trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda ise gece saatlerinde çalışmaları yürüten ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamladı.

"Çalışmamızı, bir haftada tamamladık"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda görevli inşaat mühendisi Süleyman Tufan Genç, 2. Çevre Yolu’nun, birçok katlı kavşağı içinde barındıran önemli arterlerden biri olduğunu söyledi. Bu kapsamda 201. Cadde ile İnönü Bulvarı arasında yer alan kuzey ve güney şeritlerimizde, yol yenileme ve zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Genç, "Bu mahallede asfalt ömrünü tamamlamış, yer yer oturma ve deformasyonlar mevcuttu. 2 bin metrelik yolda yenileme çalışmamızı bir haftada tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine açtık" dedi.

Demirtaş Mahallesi Muhtarı Abdulselam Aksu da yol çalışmasının mahallelerine önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Mahallemiz merkezi bir konumda olduğu için, yol ayrımına çok katkı sağladı" diye konuştu.

Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Okan Önen ise 2. Çevre Yolu’nun Mersin’in en yoğun trafiğine sahip caddelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, mahalle sakinleri ve esnafın bu konuda uzun süredir talepleri olduğunu vurguladı. Önen, "Kaliteli ve konforlu bir yol oldu" diye konuştu.