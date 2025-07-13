Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek politikaları kapsamında 2023 yılında başlattığı ’Yeni Doğan Destek Paketi’ projesi ile dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar 9 bin 986 aileye ücretsiz destek paketi ulaştırıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje ile yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bakım çantaları, ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, havlu ve sabun tozu gibi ürünlerin yer aldığı çantalar, başvurusu onaylanan ailelere en yakın mahalle mutfağı teslimat noktalarından ulaştırılıyor.

Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü personeli Selime Canlı, 13 ilçenin tamamında bu desteği ulaştırdıklarını ifade ederek, "2023 yılından bu yana 9 bin 986 bebeğe ve ailesine ulaştık. Vatandaşlarımız, bebeğin doğumundan itibaren ilk 30 gün içinde ’mersin.bel.tr’ adresinden ya da ‘Teksin Mersin’ uygulamasından başvuru yapabiliyor. Sisteme bebeğin kimliği yüklendikten sonra başvuru tamamlanıyor. 28 noktada teslimatımız var" dedi.

Destekten faydalanan iki çocuk annesi Derya Kara ise Büyükşehir Belediyesinin sunduğu destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Paketin içinde ihtiyaç duyulabilecek her şey var. Islak mendil, bez, havlu gibi eksiksiz ürünler. Daha önce de ‘Hamile Bakım Sütü’ desteğinden yararlandım. Gerçekten ihtiyacımız vardı. Başvurumu kolaylıkla yaptım. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.