Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde etkisini artıran kuraklığa karşı stratejik ve yenilikçi su yönetimi uygulamalarıyla mücadele ediyor. Kayıp-kaçakla mücadeleden alternatif su kaynaklarının devreye alınmasına kadar birçok alanda önemli adımlar atılırken, vatandaşlardan da su tasarrufu konusunda duyarlılık çağrısı yapıldı.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevcut kaynakların korunması ve yeni su kaynaklarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, suyu sadece içme ve evsel kullanım amacıyla tüketmelerini, gereksiz su harcamalarından kaçınmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

Kırsalda kuruyan kaynaklara sondaj ve tanker çözümü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Mersin genelinde şiddetli kuraklık yaşandığını belirten Korkmaz, toplam 185 kaynağın yüzde 88’inde ciddi su azalması olduğunu ifade etti. Kuruma noktasına gelen Erdemli ve Çamlıyayla’daki kaynaklara alternatif olarak sondaj kuyuları açıldığını belirten Korkmaz, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tankerle su takviyesi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Berdan Barajı kritik rol üstleniyor

Berdan Barajı’nın doluluk oranının şu an için yeterli olduğunu belirten Korkmaz, bu barajın Mersin’in dört merkez ilçesi ile Tarsus’un su ihtiyacının yüzde 72’sini karşıladığını söyledi. Korkmaz, "Artan nüfus ve tüketimle birlikte mevcut kaynakların verimli kullanılması artık bir zorunluluk" diye konuştu.

SCADA sistemiyle anlık takip

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre MESKİ, kent genelindeki içme suyu şebekelerini SCADA sistemi üzerinden anlık olarak izleyerek su kayıplarını en aza indiriyor. Debi, basınç ve kalite gibi parametreleri takip eden sistem sayesinde arızalara anında müdahale edilirken, su tasarrufu da sağlanıyor.

Su tasarrufu eğitimi okullarda başlıyor

Özellikle genç nesilde farkındalık oluşturmak isteyen MESKİ, okullarda düzenlediği eğitimlerle öğrencilere su tasarrufu, çevre bilinci ve kuraklıkla mücadele konularını aktarıyor. Kurum, bu sayede toplumsal bilincin tabana yayılmasını hedefliyor.

Geleceğe hazırlıklı, altyapısı güçlü bir su yönetimi

Kayıp-kaçak oranlarını düşürmeye yönelik altyapı yatırımlarını da sürdüren MESKİ, olası su sıkıntılarına karşı hazırlıklı olmak adına hem mevcut sistemleri güçlendiriyor hem de yeni stratejiler geliştiriyor.