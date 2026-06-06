Mersin'de LGS'ye sayılı günler kala uzmanlar, öğrenci ve velilere önemli uyarılarda bulundu. Sınav kaygısının doğal olduğuna dikkat çeken uzmanlar, son hafta yeni konular yerine tekrar yapılmasını, uyku ve beslenme düzenine özen gösterilmesini tavsiye etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde, öğrenci ve velilere yönelik önemli önerilerde bulundu. MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde görev yapan psikolog Özlem Özkan, sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri ve ailelerin yaklaşımına ilişkin tavsiyelerde bulunurken, rehber öğretmen Rukiye Türk ise sınava bir hafta kala hazırlık süreci, çalışma planı, uyku ve beslenme düzeni ile sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında öneriler sundu.

'Son hafta yeni bilgi öğrenmek yerine, mevcut bilgileri gözden geçirmek daha faydalı'

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde görev yapan psikolog Özlem Özkan, LGS sınavına girecek birçok öğrencinin ortak duygusunun heyecan ve kaygı olduğunu ifade ederek, 'Böyle hissetmeleri çok normal. Çünkü uzun zamandır emek verdikleri bir sürecin sonuna geldiler. Kaygı duymak, sınavın kötü geçeceği anlamına gelmez. Hatta belirli bir düzeyde heyecan ve kaygı, dikkatleri toplamaya ve performansı artırmaya yardımcı bile olabilir' dedi.

Sınavdan önceki hafta öğrencilerin, 'ya yapamazsam' düşüncesini yoğun olarak yaşadığını kaydeden Özkan, 'Bu süreçte eksiklerimize odaklanmak yerine, bugüne kadar yaptıklarımıza, biriktirdiğimiz bilgilere güvenmek çok daha sağlıklı olacak. Sınava birkaç gün kala yeni bilgi öğrenmek yerine, mevcut bilgileri sakin ve düzenli bir şekilde gözden geçirmek çok daha faydalı. Sınav anında kaygı duygusu ile savaşmayın. Bazen 'kaygılanmamalıyım' dedikçe, o duygu daha da büyüyebiliyor. Bunun yerine 'şu an heyecanlıyım ve bu çok normal' diyebilmek önemli' ifadelerini kullandı.

'Zorlandığınız bir sorunun, bütün sınavı temsil etmediği gerçeğini sakın unutmayın'

Öğrencilere, sınav anında yaşayabilecekleri kaygı, korku, telaş, endişe gibi duygular karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulunan Özkan, 'Sınavda bu gibi durumlarda birkaç saniye nefesinize odaklanmak, dikkatinizi toplamanıza yardımcı olabilir. Sınav sırasında zorlandığınız bir soruyla karşılaşırsanız, o sorunun bütün sınavı temsil etmediğini düşünün. Sınav anında yaşadığımız her duyguyu, sanki bir tehlike varmışçasına yorumlamamak gerekiyor' dedi.

'Veliler, sınava girecek çocuklarının duygularına odaklansın'

Bu aşamada velilere de seslenen Özkan, artık sınav sürecinin sonuna gelindiğini, çocuklar üzerinde son hafta baskı oluşturmak yerine onların duygularına odaklanmaları gerektiğini kaydederek, 'Çocuklar zaten sınavın öneminin yeterince farkındalar. Sınavın sonucu ne olursa olsun, 'ailem benim yanımda' duygusunu hissetmeleri bizim için kıymetli. Sınava girecek bütün öğrencilere başarılar diliyoruz. Kendilerine güvensinler. Emeklerinin karşılığını bir şekilde alacaklarına inansınlar' ifadelerine yer verdi.