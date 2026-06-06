Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından yürütülen sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında kent genelinde ikili toplama sistemi yaygınlaştırılıyor. Bu çerçevede binlerce geri dönüşüm ekipmanı vatandaşların kullanımına sunuldu.

Tarsus Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 10 adet 7 gözlü mobil atık getirme merkezi, 200 mavi karışık ambalaj atık konteyneri, 100 atık ilaç kutusu, 4 bin mavi ve gri mekan kutusu ile 100 atık pil kutusu kentin farklı noktalarına yerleştirildi.

Atıkların kaynağında ayrıştırılması hedefleniyor

Kent genelinde kurulan geri dönüşüm ekipmanlarıyla geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, geri dönüşüm sisteminin etkin şekilde sürdürülebilmesi için vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığını belirtti. Geri dönüşüm merkezlerine yalnızca belirtilen atıkların bırakılması gerektiğini vurgulayan Boltaç, çöp, yanıcı ve kimyasal maddelerin bu alanlara atılmaması gerektiğini ifade etti.

Yeni uygulamalar yolda

Belediyeden yapılan açıklamada, sıfır atık çalışmalarının genişletilerek sürdürüleceği bildirildi. Bu kapsamda bitkisel atık yağların toplanması ile atık ilaçların gönüllü eczaneler ve Aile Sağlığı Merkezleri aracılığıyla toplanarak bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların da kısa süre içerisinde hayata geçirileceği kaydedildi.

Tarsus Belediyesinin çevreyi koruyan ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen projelerle sıfır atık çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.