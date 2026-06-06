Mersin'de yaklaşık bir hafta boyunca 70 metre derinliğindeki mağarada mahsur kalan oğlak, ekiplerin zorlu kurtarma operasyonuyla sağ olarak çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi Hacıalanı mevkiinde hayvancılıkla uğraşan Adnan Gurbet'in, merada hayvanlarını otlattığı esnada sürüden ayrılan bir oğlak bölgede bulunan yaklaşık 70 metre derinliğindeki mağaraya düşerek mahsur kaldı. Sürü sayımında bir oğlağın eksik olduğunu fark eden Gurbet, günler boyunca kayıp hayvanını aradı. Uzun süre izine rastlanamayan oğlak, günler sonra mağaranın derinliklerinden gelen ses sayesinde tespit edildi. Günlerce karanlık ve ulaşılması güç mağarada mahsur kalan hayvanın kurtarılması için vatandaşın kendi imkanları yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Dağcılık ve Arama Kurtarma ekipleri, ihbarcı ile irtibata geçerek olay yerinde detaylı arazi ve risk değerlendirmesi yaptı. Bir amir ve iki kurtarma personelinden oluşan ekip, mağaranın yapısını inceleyerek operasyon planını titizlikle hazırladı. Kurtarma çalışmaları kapsamında bölgede bulunan sağlam ve geniş gövdeli ağaçlar ankraj noktası olarak kullanıldı. İple erişim teknikleriyle mağaraya iniş gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 20 metreden sonra tamamen karanlık hale gelen mağarada kişisel aydınlatma sistemleriyle ilerleyerek oğlağa ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen oğlağa kurtarma yeleği giydirilerek güvenli şekilde yüzeye çıkarılması sağlandı.

Başarılı bir operasyonla sağ olarak kurtulan oğlak sahibine teslim edilirken, hayvanına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Adnan Gurbet, desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, İtfaiye Dairesi Başkanlığına ve operasyonda görev alan arama kurtarma personeline teşekkür etti.