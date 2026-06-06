Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 7 bin 256 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7 bin 256 adet sentetik ecza hapı ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.