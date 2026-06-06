Dünya'da nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de temizlenen sahillerde ilk anaçlar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakmaya başladı.Vali Atilla Toros,'Vatandaşlarımızın bu tabelaları gördükleri yerde veya yuvalama alanı olarak ifade edilen yumurtaların bırakılacağı yerlerde hassasiyet ve özen göstermelerini bekliyorum' dedi.

321 kilometre Akdeniz'e kıyısı bulunan Mersin, dünyada iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. İlkbahar mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle kentte bulunan yuvalama alanları derelerden sel sularıyla denize akan atıklar ve odunlarla doldu. Mersin Valiliği koordinesinde kentteki kurumlarında katkısıyla en önemli yuvalama alanlarından biri olan Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde temizleme çalışması yapıldı. Vali Atilla Toros, Erdemli Belediyesi ekipleri ve öğrencilerin katılımıyla plastik atıklar ile çöpler tek tek toplandı. Selle gelen odunlar ise belediye işçileri tarafından hızarla kesilerek taşındı. Bölgeden alınan tonlarca odunun kışlık yakacak hale getirilerek ihtiyaç sahiplerine gönderileceği öğrenildi.

Öteyandan yumurta bırakmaya başlayan deniz kaplumbağalarının yuvalarına da uyarı levhaları Vali Toros ile öğrenciler tarafından çakıldı.Yuvalarına gelen deniz kaplumbağaları ise hem denizde hem de kumsalda görüntülendi.

Carettalar yumurtalarını bırakmaya başladı

Havaların ısındığı bugünlerde ise denizde yoğun olarak görülmeye başlanan anaç kaplumbağalar koruma alanları Anamur, Silifke Göksu, Erdemli Alata, Akdeniz Kazanlı'daki sahillere yumurtalarını bırakmaya başladı. Her yıl 200 binden fazla yavrunun çıktığı kentte bu yıl sayının biraz daha artmasının beklendiği bildirildi. Her bir yuvadan 80 ile 100 arasında yavru çıktığı ancak bin yavrudan en fazla 3'ünün yolculuğa çıktığı denizde hayata tutunabildiği öğrenildi. Hayvanların yumurtlama saati olan 20.00 ile 08.00 arasında koruma altına olan sahillere giren vatandaşlara bu sene 699 bin 245 TL, kurum veya şirketlerin ihlallerinde ise 2 milyon 97 bin TL ceza kesileceği bildirildi.

Öğrencilerle birlikte önemli bir çalışma yaptıklarını anlatan Vali Atilla Toros, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün kumsalının deniz kaplumbağaları açısından da son derece önemli olduğunu söyledi. Kumsalın deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğunu belirten Vali Toros,' Maalesef doğaya bırakılan birtakım plastik atıklarla karşı karşıya kaldık. Bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağışlardan kıyıya vuran kütük parçaları var, ağaçlar var. Bunlarda kesilerek ihtiyaç sahiplerine verilmesi noktasında bir çalışma yapılıyor. Ama ondan daha önemlisi plastik atıklar. Plastik atıkların doğaya ne kadar zarar verdiğini biliyoruz' diye konuştu.

'Bu alanda da mutlaka çok dikkatli olunması lazım'

Konuşmasında sıfır atık konusuna da dikkat çeken Toros,' Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan ve küresel ölçekte de bir harekete dönüşen sıfır atık konusu da burada ne kadar önemli bir mesele olduğunu, küresel ölçekte bunun ne kadar değerli olduğunu tekrar görmemizi sağladı. Öğrencilerimiz açısından da bir farkındalık oluşturuldu. Onlarla birlikte doğaya bırakılan plastik şişeleri, terlik gibi diğer plastik parçalarını toplayarak kumsalda bir temizlik yapmaya çalıştık. Burada bulunan deniz kaplumbağası türlerinden birisi olan caretta carettaların yuvalama alanı olarak ifade edilen bu alanda da mutlaka çok dikkatli olunması lazım. Çünkü caretta carettalar doğdukları yere dönüyorlar. Doğdukları yere yuva yapma ihtiyacı hissediyorlar. O anlamda yuvalama yapabilecekleri, yumurtaların bırakılabileceği bir alan bulamazlarsa onların da neslinin tükenmesiyle karşı karşıya kaldığımız bir sonuç görebiliriz. Doğa tabii bütün canlıların yaşadığı bizler açısından da korunması gereken ve bütün canlılara saygı göstermemiz gereken bir alan. Öğrencilerimizin bu bilince erişmiş olması, Mersin'de de bu bilincin genişleyerek yayılmış olması son derece önemli'diyerek sözlerini sürdürdü.

'Yuvalama alanlarını tespit ettik'

Sezonun gelmesiyle yuvalama alanlarının tespiti anlamında da çalışma yapıldığının altını çizen Toros,'Halihazırda bulunduğumuz kumsal için deki yuvalama alanlarını tespit ettik, onların her birine bir tabela çaktık. Bu tabelada da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğu açıkça yazılıyor ve burada hassasiyet gösterilmesi ifade ediliyor. Bu açıdan da vatandaşlarımızın bu tabelaları gördükleri yerde veya yuvalama alanı olarak ifade edilen yumurtaların bırakılacağı yerde de bir hassasiyet ve özen göstermelerini bekliyoruz'diyerek sözlerini tamamladı.

'Kaplumbağaları korumak amacıyla çevredeki çöpleri topladık'

Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Türkmen ise,' Deniz kaplumbağalarını korumak amacıyla çevredeki çöpleri topladık. Bu sayede deniz kaplumbağalarının yaşamlarına katkı sağladık. Onların doğası gereği 100 tanesinden 2-3'ü yada 4'ü 5'i hayatta kalıyor' dedi.

Öğrencilerden Ceylin Cırık'da , 'Bugün arkadaşlarımla beraber sahildeki çöpleri kaplumbağalar ve yaşam için temizledik. Topladığımız çöplerin içinde en çok plastik atıklar vardı. O yüzden herkesin duyarlı olmasını istiyoruz' diye konuştu.

Çok güzel bir etkinlik yaptıklarını aktaran öğrencilerden Bengü Bozoğlu'da, 'Deniz kaplumbağalarının, caretta carettaların denize ulaşması için sahildeki taşların aralarındaki çöpleri topladık. Hepsini toplayamasak da bazılarını toplayabildik. Yani bu da topluma çok güzel bir örnek oldu. Buraya gelenlerden de aynı şeyleri bekleriz' ifadelerini kullandı.