Mersin’de uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, 2 şahsın yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 bin 868 kök Hint keneviri, 27 kilo 450 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.