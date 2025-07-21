Mersin’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin Gülnar ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada bin 531 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahısları takibe aldı. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada toplam bin 531 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.