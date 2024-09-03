Mersin’in Anamur ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ve silahla yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerimizce, Anamur ilçemizde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli M.H.R gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada,

225 ecstasy hap, 185 gram bonzai maddesi, 40 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.